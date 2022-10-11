Автомобильные заторы на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым так и со стороны станицы Тамань ликвидированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время автодвижение по Крымскому мосту разрешено только для легковых автомобилей.

С 10 октября все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами «Кавказ» и «Керчь», где возобновлена работа морских паромов.

Днем ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повреждения опор Крымского моста, предварительно, будут устранены к концу недели. По его словам, работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме. При этом Хуснуллин подчеркнул, что уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях, а также балки автомобильной дороги.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.