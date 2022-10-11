Путин выступит на форуме «Российская энергетическая неделя»
12 октября Владимир Путин выступит на пленарном заседании пятого международного форума «Российская энергетическая неделя»
12 октября Владимир Путин выступит на пленарном заседании пятого международного форума «Российская энергетическая неделя». Основная тема — «Глобальная энергетика в многополярном мире».
В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики. В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли.
Подробнее о деловой программе на официальном сайте Форума.