В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода

Авария с участием пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, произошла на улице Шипиловской на юге Москвы. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 11 октября.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили пешеходов быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения (ПДД), передает агентство городских новостей «Москва».

9 октября автомобилист сбил человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. В результате столкновения водитель самоката отлетел на несколько метров. О его состоянии не сообщалось.

Днем ранее мотоциклист насмерть сбил двух человек в районе деревни Соколова Пустынь в Ступинском районе Подмосковья. Погибшие пешеходы — мужчина и женщина. От полученных травм они скончались на месте до прибытия скорой помощи, пишет «Москва 24».

С начала текущего года по сентябрь произошло 1815 аварий с участием пешеходов. Этот показатель составил почти треть от общего числа ДТП, произошедших на столичных дорогах, сообщается на сайте kp.ru. Погибли 94 человека, травмы получили 1797 человек.