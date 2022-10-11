Дноуглубительные работы на водозаборе Якутска завершат до 20 октября

В Якутске в районе водозаборных сооружений до 20 октября планируется завершить дноуглубительные работы. Об этом сообщает АО «Водоканал».

Согласно проекту работ, со дна будет извлечено более 220 тыс. кубометров песка. Длина прорези составит 405 м, ширина — 60–70 м.

Дноуглубление проводится ежегодно и помогает воде беспрепятственно поступать с основной протоки реки Лена, уточняет ИА SakhaNews.

Производительность водозаборной станции достигает 110 тыс. кубометров в сутки. Объем ковша при этом — 330 тыс. кубометров, что составляет запас воды на трое суток.

Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Белогорске (Амурская область) приступили к монтажу станции второго подъема воды. Она заменит рухнувшую водонапорную башню.