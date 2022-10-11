В Кремле заявили, что не рассматривают вопрос о запрете выезда из РФ военнообязанным

В Кремле нет позиции по запрету мужчинам выезда из России во время частичной мобилизации. Об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — сказал он, говоря о предложении главы Госсовета Крыма Владимира Константинова запретить выезд из России для военнообязанных.

Также Песков указал на то, что власти России не рассматривают вопрос создания реестра граждан, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации.

10 октября Константинов заявил, что власти Республики Крым выступили с предложением внести поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и запретить военнообязанным россиянам выезжать за пределы России.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что данная мера нужна для защиты страны, ее суверенитета.

24 сентября он подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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