В ЕС сочли «не подходящим» момент для визита главы МИД Венгрии в Москву

В Евросоюзе (ЕС) прокомментировали планируемый визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву, заявив, что не считают настоящий момент «подходящим» для переговоров с Россией на высоком уровне. Такое заявление сделал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано во вторник, 11 октября.

«Двусторонние визиты и встречи — это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения. Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации», — сказал Стано.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии заявил, что намерен принять участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, который пройдет с 12 по 14 октября. В ходе форума министр планирует провести переговоры с «Газпромом» и «Росатомом».

10 октября Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что встреча с Лавровым необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

7 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

До этого, в сентябре, Сийярто указывал на то, что антироссийские санкции привели Евросоюз (ЕС) к энергетическому кризису, для выхода из которого надо искать новых партнеров. Говоря о конфликте на Украине, министр заявил, что этот вопрос нужно каким-то образом решать.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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