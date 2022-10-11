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В Польше решили увеличить траты на вооружение из-за помощи Украине

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Варшава увеличивает военный бюджет для массовой закупки вооружений на фоне передачи Украине оружия и техники. Об этом 11 октября заявил замглавы польского минобороны Войцех Скуркевич, 10 октября сообщила газета Kresy.

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«В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения на Украину мы должны обеспечить польскую армию. 10, 20 или 30 танков или артиллерийских орудий не в состоянии обеспечить безопасность Польши, страны с огромной территорией и населением в 38 млн человек», — сказал замминистра.

По его словам, Польша увеличит траты на нужды обороны и потратит 97,4 млрд злотых (120 млрд рублей), что составляет 3% от внутреннего валового продукта страны.

Годом ранее весь военный бюджет Польши составлял 68,7 млрд злотых.

10 октября заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик сообщил, что власти страны проверят состояние 62 тыс. бомбоубежищ. Проверка идет в штатном режиме и на данный момент в стране нет угрозы налетов.

5 октября президент Польши Анджей Дуда указал на то, что его страна не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО.

Комментируя это заявление, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

В конце августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что оборонный бюджет страны в 2023 году увеличится почти в два раза. Сумма составит около 98 млрд злотых (порядка $20,8 млрд.).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. На фоне этого страна Запада нарастили поставки вооружений киевскому режиму.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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