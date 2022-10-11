Глава МИД Венгрии приедет в Москву для переговоров с «Газпромом» и Росатомом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен принять участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Глава венгерского ведомства сообщил об этом 11 октября, подчеркнув, что считает важным провести переговоры в России и не приемлет критику в свой адрес за решение отправиться в столицу РФ.

Министр отметил, что в Москве у него должны состояться встречи с представителями «Газпрома» и Росатома.

«Те, кто критикует нас за это, не хотят мира. И тех, кто критикует нас за это, не волнует, будет ли у венгерского народа энергоснабжение или нет», — заявил Сийярто на пресс-конференции.

Глава венгерского МИД также пояснил, что собирается заявить участникам предстоящего форума, который пройдет с 12 по 14 октября, «о важности мира» и необходимости обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Ранее, 10 октября, Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что их встреча с Лавровым на Генассамблее ООН была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

7 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

29 сентября сообщалось, что в Венгрии с целью экономии будут продлены зимние каникулы в школах — с 22 декабря до 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, что, по замыслу правительства, позволит государству сэкономить.

Днем ранее Сийярто указал на то, что антироссийские санкции привели Евросоюз (ЕС) к энергетическому кризису, для выхода из которого надо искать новых партнеров. Говоря о конфликте на Украине, министр заявил, что этот вопрос нужно каким-то образом решать.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

23 сентября глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

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