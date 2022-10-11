Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Ермак пожаловался пранкерам на не стопроцентную поддержку со стороны США
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Захарова назвала целью Киева «постоянно получать подачки» от Запада
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе

В Минтрансе сообщили об альтернативных способах проезда в направлении Крыма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс России с властями Краснодарского края и Республики Крым организовали альтернативные способы доставки пассажиров и грузов в направлении Крыма. Об этом 11 октября сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта РФ.

Порядок в очереди: попасть на машине на Крымский мост можно за 20 минут
Что известно о сроках полного восстановления транспортной артерии и как идет расследование ЧП

«10 октября все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами «Кавказ» и Керчь, где возобновлена работа морских паромов», — уточнили в ведомстве.

Пассажирские перевозки осуществляют три судна. Переправу грузовых автомобилей выполняют четыре парома, вместимость которых составляет до 90 машин. Со стороны Крыма и Краснодарского края организованы парковочные пространства.

«Дополнительно для грузового автомобильного движения разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты движения», — отметили в министерстве.

Кроме того, для обеспечения автомобильных пассажирских перевозок разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная, добавили в Минтрансе России.

Рассматривается увеличение числа пригородных поездов до трех пар в день.

«Автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова», — объяснили в ведомстве.

Утром 8 октября, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма. Сооружение было частично повреждено.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт подготовили украинские спецслужбы, которым содействовали россияне и иностранцы. Возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 10 октября рассказал, что работы по восстановлению моста идут в круглосуточном режиме. Металлоконструкции для сооружения начнут поставлять уже к концу недели.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник 11 октября выразил мнение, что Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022