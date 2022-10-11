В Минтрансе сообщили об альтернативных способах проезда в направлении Крыма

Минтранс России с властями Краснодарского края и Республики Крым организовали альтернативные способы доставки пассажиров и грузов в направлении Крыма. Об этом 11 октября сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта РФ.

«10 октября все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами «Кавказ» и Керчь, где возобновлена работа морских паромов», — уточнили в ведомстве.

Пассажирские перевозки осуществляют три судна. Переправу грузовых автомобилей выполняют четыре парома, вместимость которых составляет до 90 машин. Со стороны Крыма и Краснодарского края организованы парковочные пространства.

«Дополнительно для грузового автомобильного движения разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты движения», — отметили в министерстве.

Кроме того, для обеспечения автомобильных пассажирских перевозок разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная, добавили в Минтрансе России.

Рассматривается увеличение числа пригородных поездов до трех пар в день.

«Автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова», — объяснили в ведомстве.

Утром 8 октября, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма. Сооружение было частично повреждено.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт подготовили украинские спецслужбы, которым содействовали россияне и иностранцы. Возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 10 октября рассказал, что работы по восстановлению моста идут в круглосуточном режиме. Металлоконструкции для сооружения начнут поставлять уже к концу недели.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник 11 октября выразил мнение, что Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца.