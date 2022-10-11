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Житель Свободного перевел мошенникам 2,3 млн рублей

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В Амурской области житель города Свободного перечислил на счета мошенников более 2,3 млн рублей. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном УМВД.

Потерпевший рассказал, что 5 октября ему через мессенджер позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудником банка и сообщила о заявке на кредит от его имени. Для отмены заявки звонок якобы перевели в технический отдел, где мужчине рекомендовали взять заем и перечислить деньги на специальный счет.

Следуя инструкциям, амурчанин начал переводить деньги, но полностью завершить процедуру не успел, так как мобильный банк у него заблокировали. На следующий день потерпевший обратился в кредитную организацию, разблокировал приложение и перечислил оставшуюся сумму.

7 октября он вновь оформил кредит и в отделении банка перевел деньги аферистам. Убедившись, что ему не приходит сообщение об аннулировании займов, мужчина обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 2,332 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

10 октября сообщалось, что в Петрозаводске (Карелия) жертвой телефонного мошенничества стала 31-летняя горожанка. Она перевела злоумышленникам 1,5 млн рублей, в том числе кредитные средства и накопления мужа.

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