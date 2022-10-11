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Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия

Reuters: президент Украины Зеленский попросит у G7 больше оружия и систем ПВО
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило 11 октября агентство Reuters.

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11 октября лидеры государств «Большой семерки» соберутся, чтобы выслушать доклад Зеленского.

По данным агентства, украинский президент особое внимание уделит средствам противовоздушной обороны.

G7 могут выступить с предупреждением в адрес Белоруссии из-за размещения Минском совместных войск около Украины.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» также предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины.

При этом Денисов подчеркнул, что «G7 — не та организация, которая выносит какие-то решения, обязательные к исполнению всеми странами мира».

Накануне украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. С такой просьбой он обратился после серии взрывов в украинских городах.

Президент России Владимир Путин объяснил, что по предложению Минобороны был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Это, по его словам, был ответ на террористические действия киевского режима.

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