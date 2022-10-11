Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило 11 октября агентство Reuters.

11 октября лидеры государств «Большой семерки» соберутся, чтобы выслушать доклад Зеленского.

По данным агентства, украинский президент особое внимание уделит средствам противовоздушной обороны.

G7 могут выступить с предупреждением в адрес Белоруссии из-за размещения Минском совместных войск около Украины.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» также предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины.

При этом Денисов подчеркнул, что «G7 — не та организация, которая выносит какие-то решения, обязательные к исполнению всеми странами мира».

Накануне украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. С такой просьбой он обратился после серии взрывов в украинских городах.

Президент России Владимир Путин объяснил, что по предложению Минобороны был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Это, по его словам, был ответ на террористические действия киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».