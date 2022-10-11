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В МГИМО объяснили недовольство немцев политикой Берлина

Историк Соколов объяснил, почему немцы выходят протестовать
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Фото: Global Look Press/dpa/Heiko Rebsch
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Протестные акции жителей нескольких городов восточной земли ФРГ свидетельствуют о том, что Берлину пока не удалось объяснить логику своей внешней политики этой части немецкого общества. Об этом 11 октября «Известиям» сообщил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

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«Рост цен на энергоносители болезненно отражается на востоке ФРГ, где граждане имеют более низкий уровень доходов, чем на западе страны. В то же время, несмотря на сравнительную многочисленность, протесты пока уступают акциям против антикоронавирусных мер федерального правительства», — сказал он.

Накануне тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других.

Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой в газовой сфере то, что страна не создала необходимую инфраструктуру для импорта газа. Он добавил, что Германия привержена своим экологическим целям, несмотря на использование «более грязных» источников энергии.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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