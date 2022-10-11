Песков прокомментировал решение СБУ объявить в розыск Медведева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) объявить в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя российского МИД Марию Захарову, а также командующего группировкой сил России в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.

«Негативно воспринимаем», — ответил он в ответ на вопрос, как в Кремле воспринимают решение СБУ.

Ранее, 10 октября, СБУ объявили в розыск Суровикина. Согласно данным сайта украинского МВД, его разыскивают как «скрывающемся от досудебного расследования», указанная дата «исчезновения» — 14 марта 2022 года. Он обвиняется по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В тот же день СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову. Они обвиняются СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

До этого, 5 октября, СБУ выдвинула обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Известно, что они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности» в поддержку России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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