Путин подчеркнул нацеленность России на стабилизацию мировых энергорынков

Действия России направлены на создание стабильности на мировых энергетических ранках. Об этом во вторник, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

«Я знаю вашу позицию (насчет решения ОПЕК+ — Ред.). Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было. Мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что действия России направлены на то, чтобы и потребители энергоресурсов и поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно, а также на то, чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы.

«При этом мы всегда реагируем на потребности рынка, стараемся сделать это адекватно происходящим событиям», — подчеркнул Путин.

Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение направлено на стабилизацию нефтяного рынка. Также он назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла» и отметил, что США хотят протолкнуть свои решения любой ценой и пытаются манипулировать запасами нефти, выбрасывая их на мировой рынок, но такая игра не приведет ни к чему хорошему.

После этого президент США Джо Байден заявил, что его разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он отметил, что намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов. Кроме того, американская газета The Washington Times сообщила, что группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в ответ на данное решение ОПЕК+.