Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Представители ЕС начали подготовку девятого пакета санкций против РФ
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе

Новый BMW X2 впервые заметили на дороге

0
Фото: autoexpress.co.uk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания BMW работает над преемником компактного внедорожника X1 — моделью Х2. Специалисты считают, что в скором времени может появится полностью электрическая модель iX2. Об этом 11 октября сообщил журнал Autoexpress.

Трудности чипирования: автопрому снова не хватает полупроводников
Производители сокращают выпуск машин из-за недостатка комплектующих

На снимках видно, что спереди у новинки Х2 фары и фирменный дизайн решен в стиле X1. Камуфляж покрывает боковые воздухозаборники, но скорее всего эта деталь тоже будет выполнена в духе X1.

Специалисты считают, что в основе следующего поколения кросс-купе X2 будет та же архитектура UKL2, что и в новом X1. Это означает, что X2 будет использовать ту же линейку двигателей внутреннего сгорания, начиная с переднеприводной дизельной версии и заканчивая подключаемым гибридным бензиновым двигателем с полным приводом мощностью 322 л. с.

Говоря о перспективах электрического BMW iX2, эксперты напомнили, что платформа позволит создать чисто электрическую машину. Учитывая, что BMW показала X1 и iX1 практически в одно время, то можно предположить, что тоже произойдет с X2 и iX2.

Машине пророчат аккумулятор емкостью 64,7 кВтч, что должно обеспечить мощность 308 сильного электромотора крутящим моментом 494 Нм. В BMW отметили, что у iX1 запас хода составляет 438 км. Будущий купе-внедорожник iX2 наверняка превзойдет этот показатель.

28 cентября компания BMW представила гибридный суперкроссовер BMW XM. Модель стала первым «заряженным» баварским гибридом. Под капотом находится проверенный 4,4-литровый V8 мощностью 489 л. с., который работает в связке со встроенным в 8-скоростной «автомат» электромотором, который выдает дополнительные 196 сил. Пиковая отдача гибридной машины составляет свыше 650 л. с., что позволяет новинке называться мощнейшей серийной моделью спортивного подразделения M.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022