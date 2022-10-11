Новый BMW X2 впервые заметили на дороге

Компания BMW работает над преемником компактного внедорожника X1 — моделью Х2. Специалисты считают, что в скором времени может появится полностью электрическая модель iX2. Об этом 11 октября сообщил журнал Autoexpress.

На снимках видно, что спереди у новинки Х2 фары и фирменный дизайн решен в стиле X1. Камуфляж покрывает боковые воздухозаборники, но скорее всего эта деталь тоже будет выполнена в духе X1.

Специалисты считают, что в основе следующего поколения кросс-купе X2 будет та же архитектура UKL2, что и в новом X1. Это означает, что X2 будет использовать ту же линейку двигателей внутреннего сгорания, начиная с переднеприводной дизельной версии и заканчивая подключаемым гибридным бензиновым двигателем с полным приводом мощностью 322 л. с.

Говоря о перспективах электрического BMW iX2, эксперты напомнили, что платформа позволит создать чисто электрическую машину. Учитывая, что BMW показала X1 и iX1 практически в одно время, то можно предположить, что тоже произойдет с X2 и iX2.

Машине пророчат аккумулятор емкостью 64,7 кВтч, что должно обеспечить мощность 308 сильного электромотора крутящим моментом 494 Нм. В BMW отметили, что у iX1 запас хода составляет 438 км. Будущий купе-внедорожник iX2 наверняка превзойдет этот показатель.

28 cентября компания BMW представила гибридный суперкроссовер BMW XM. Модель стала первым «заряженным» баварским гибридом. Под капотом находится проверенный 4,4-литровый V8 мощностью 489 л. с., который работает в связке со встроенным в 8-скоростной «автомат» электромотором, который выдает дополнительные 196 сил. Пиковая отдача гибридной машины составляет свыше 650 л. с., что позволяет новинке называться мощнейшей серийной моделью спортивного подразделения M.