Политолог описал реакцию Анкары на подготовку диверсии на «Турецком потоке»

Турция не будет отказываться от роли посредника в переговорах Москвы и Киева после заявления президента России Владимира Путина о подготовке диверсии на трубопроводе «Турецкий поток». Об этом политолог, эксперт по ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов рассказал во вторник, 11 октября, предположив, какой будет возможная реакция Анкары.

«Информация о том, что Турция стала усиливать охрану «Турецкого потока» и послала туда около 5 тыс. сотрудников жандармерии, береговой охраны, появилась буквально через день-два после инцидентов на «Северных потоках». Турция тогда не придавала этому широкое публичное звучание, не желая привлекать внимание, хотя служба безопасности и контрразведка Турции предприняли профилактические действия на этом направлении», — рассказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению политолога, для Анкары роль посредника в переговорах очень важна, поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет прикладывать все усилия для сохранения этого статуса.

«Не случайно после нынешней атаки, которую предприняли российские Вооруженные силы на Украине в ответ на террористический акт по Крымскому мосту, появились сообщения, что украинская сторона связалась с турецкой. Анкара подтвердила, что готова продолжать свои посреднические усилия в наведении мостов между Москвой и Киевом. Со стороны Пескова появилось сообщение, что в Астане на саммите намечается очередная встреча Путина и Эрдогана», — подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут 12 октября провести встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает телеканал «360».

Владимир Путин заявил 10 октября, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, всё это доказано объективными данными, включая показания задержанных исполнителей, передает RT.

Он добавил, что своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями, пишет REGNUM.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что республики усилит охрану своего участка «Турецкого потока».

До этого, 6 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время Москву не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По словам представителя Кремля, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

В тот же день замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.