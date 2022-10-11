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Тест на коронавирус перед госпитализацией отменили в Карелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Карелии отменили обязательное тестирование на COVID-19 перед госпитализацией. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом на территории республики.

ПЦР-лаборатории переведут на пятидневный режим работы, сообщили в республиканском минздраве. ИА «Карелinform» напоминает, что в пик заболеваемости коронавирусом открыли дополнительные ПЦР-лаборатории и расширили спекут анализов.

Заболеваемость коронавирусом в Карелии снижается каждый день. Количество ПЦР-исследваний значительно уменьшилось. Кроме того, против коронавирусной инфекции вакцинировалось большинство жителей республики

10 октября сообщалось, что в Амурской области за неделю заболели 4,3 тыс. человек. Эпидемический порог превышен в шести муниципалитетах.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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