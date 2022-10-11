Три человека пострадали при столкновении легковых авто в Якутии

В Мегино-Кангаласском районе Якутии в результате столкновения легковушек пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекция.

Авария произошла 10 октября в селе Чюйя. По предварительным данным, 37-летний водитель Nissan Cedric не уступил дорогу Toyota Wish, которая двигалась по главной. Машины столкнулись, а затем Toyota врезалась в опору уличного освещения, пишет ИА SakhaNews.

В результате травмы получили 41-летняя пассажирка Nissan и две пассажирки Toyota. Им назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что две из пострадавших в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сами автомобилисты не пострадали, уточняет ИА YakutiaMedia. По словам водителя Nissan, он не заметил другую машину перед выездом на главную дорогу.

В тот же день два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснооктябрьском районе Нижегородской области. Травмы получили пять человек.