Зараженные останки диких кабанов сожгли в Саратовской области

В Саратовской области ликвидировали очаг африканской чумы свиней (АЧС). Он был обнаружен в Красноармейском районе. Генетический материал вируса АЧС нашли в патологическом материале останков диких кабанов, которые принадлежали охотничьему хозяйству Луганское ООО «Охотник и К».

Диагноз удалось установить по результатам ПЦР-исследований межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты региональной государственной ветеринарной службы ликвидировали очаг заболевания, останки павших животных сожгли, а территорию дезинфицировали, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее ученые рассказали о влиянии АЧС на популяцию амурского тигра. Ее рост приостановился из-за гибели диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке. Вирусная болезнь привела к сокращению численности кабанов в Приморье практически в два раза, а этот вид является основой кормовой базы амурского тигра.