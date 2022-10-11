Путин продлил действие антисанкций до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры, принятые для обеспечения безопасности РФ, до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник, 11 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации <...> продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — указано в тексте.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Антисанкции предполагают эмбарго на поставку в Россию ряда европейских продовольственных товаров. В частности, указом запрещаются или ограничиваются внешнеэкономические операции по ввозу в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произведены в недружественных странах.

Ранее в этот день стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) обсуждают введение девятого по счету пакета санкций против России. Накануне о том, что санкционное давления на РФ продолжится из-за конфликта на Украине сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

До этого, 6 октября, ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. Рестрикции предусматривают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Санкции также предполагают персональные ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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