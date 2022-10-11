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Путин продлил действие антисанкций до конца 2023 года

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры, принятые для обеспечения безопасности РФ, до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник, 11 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации <...> продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — указано в тексте.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Антисанкции предполагают эмбарго на поставку в Россию ряда европейских продовольственных товаров. В частности, указом запрещаются или ограничиваются внешнеэкономические операции по ввозу в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произведены в недружественных странах.

Ранее в этот день стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) обсуждают введение девятого по счету пакета санкций против России. Накануне о том, что санкционное давления на РФ продолжится из-за конфликта на Украине сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

До этого, 6 октября, ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. Рестрикции предусматривают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Санкции также предполагают персональные ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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