В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы

Строительство газопровода в Африке, который может пройти из Нигерии в Марокко, не станет спасением для Европы. Об этом 11 октября «Известиям» сказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, основатель Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Накануне Bloomberg написало о том, что газопровод в Африке может спасти Европу от энергетического кризиса.

«В принципе сейчас, когда Европа в таком состоянии, каждая страна, даже небольшая, хочет заявить о своей важности на энергетической карте Европы. Реализуемо ли это? Теоретически да», — сказал Гулиев.

Однако он подчеркнул, что «сейчас это Европе никак не поможет», потому что строительство газопровода в Африке — вопрос дорогостоящий и долгосрочный.

«Это $20-25 млрд. Кто готов инвестировать? Вопрос большой. Сроки строительства — насколько мне известно, это несколько этапов. Это очень долго для Европы — ей нужно решение здесь и сейчас. Хотя бы в горизонте трех лет. Этот проект — он на перспективу, но перспективы туманны», — пояснил Гулиев.

При этом для Нигерии важен этот проект, подчеркнул эксперт. Он сообщил, что в этой стране есть большие объемы газа, «но в основном его сжигают и некуда его реализовать».

«Но насколько страна готова увеличить объемы добычи газа? Это всё в горизонте пяти лет, не раньше. Надо посмотреть, сколько газа в итоге дойдет до Европы, потому что по дороге к ней Нигерия намерена еще несколько стран обеспечить газом. Это несравнимо с объемами, которые поставляет Россия», — сказал он.

В Европе не стоит задача полностью заменить Россию одним поставщиком, основная цель — это диверсификация, чтобы не зависеть ни от кого, заключил Гулиев.

Ранее во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) могут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

При этом, согласно материалам Института проблем энергетики, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. По мнению аналитиков, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10-20 лет. Он отметил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая ей газ по тройной цене.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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