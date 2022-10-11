Карту октябрьских ярмарок представили в Подмосковье

В Московской области появилась карта сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в октябре. На ней представлена информация о типе каждой ярмарки, месте и времени проведения, сообщает РИАМО.

Всего в этом месяце в регионе организуют 173 ярмарки. На них можно будет приобрести продукцию производителей из разных российских регионов.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» напоминает, что ранее губернатор Андрей Воробьев во время выставки «Золотая осень» представил достижения московской области в сфере сельского хозяйства. Он обратил внимание на то, что в регионе активно развиваются предприятия по переработке молока и производству сыра.

В конце сентября сообщалось, что в Московской области валовый сбор картофеля превысил 170 тыс. т. Урожай собрали на 6,2 тыс. га, что составляет 47% от запланированного.