Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Представители ЕС начали подготовку девятого пакета санкций против РФ
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе
Сюжет:

Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по расследованию ЧП на СП

Лавров: Запад демонстрирует двойные стандарты, не допуская РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках»
0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада демонстрируют двойные стандарты, исключая Россию из расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», но допуская участие в нем экспертов из США. Об этом 11 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Диверсии произошедшего: ждать ли совместного расследования аварий СП-1 и СП-2
Почему восстановление обоих газопроводов оказалось под вопросом

«При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста», — резюмировал он.

Как он напомнил, на 51% «Северный поток» остается российской собственностью, а «Северный поток — 2» — собственность «Газпрома» на 100%. Лавров отметил, что 10 октября представитель Швеции сообщил о совместном расследовании с Данией и ФРГ.

То есть расследуется ущерб, нанесенный российской собственности, но Россию «держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное», подчеркнул глава российской дипломатии.

10 октября Швеция отказалась передавать РФ результаты расследования взрывов на газопроводах. Власти страны назвали эту информацию конфиденциальной.

8 октября Лавров подчеркнул, что отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах показателен и выгоден США. Белый дом заинтересован в вытеснении конкурентов с газового рынка Европы.

Пострадавшими в результате ЧП он назвал Россию и Германию.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на СП.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

В тот же день замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам уже мало санкций, и они перешли к диверсиям, организовав взрыв на «Северных потоках».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022