Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по расследованию ЧП на СП

Страны Запада демонстрируют двойные стандарты, исключая Россию из расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», но допуская участие в нем экспертов из США. Об этом 11 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста», — резюмировал он.

Как он напомнил, на 51% «Северный поток» остается российской собственностью, а «Северный поток — 2» — собственность «Газпрома» на 100%. Лавров отметил, что 10 октября представитель Швеции сообщил о совместном расследовании с Данией и ФРГ.

То есть расследуется ущерб, нанесенный российской собственности, но Россию «держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное», подчеркнул глава российской дипломатии.

10 октября Швеция отказалась передавать РФ результаты расследования взрывов на газопроводах. Власти страны назвали эту информацию конфиденциальной.

8 октября Лавров подчеркнул, что отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах показателен и выгоден США. Белый дом заинтересован в вытеснении конкурентов с газового рынка Европы.

Пострадавшими в результате ЧП он назвал Россию и Германию.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на СП.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

В тот же день замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам уже мало санкций, и они перешли к диверсиям, организовав взрыв на «Северных потоках».