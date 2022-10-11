Ferrexpo остановила добычу руды на Украине из-за перебоев с электричеством

Один из крупнейших производителей железной руды на Украине — швейцарская горнодобывающая компания Ferrexpo — временно приостановила работу из-за перебоев подачи электричества. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В результате ракетных ударов бала повреждена инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение. «…» Из-за этого производство на предприятиях было временно приостановлено. В настоящее время инженеры оценивают нанесенный ущерб и примерный период простоя, связанный с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении Ferrexpo.

При этом в компании отметили, что имеют достаточный объем готовой продукции для удовлетворения ожидаемых объемов продаж при условии, что логистические коридоры останутся доступными.

Утром 10 октября Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. В результате этого, как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, часть областей Украины была обесточена, а на других территориях фиксируются частичные отключения. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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