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Уголовное дело возбудили в отношении подростка из-за ДТП в Омске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Омске, в результате которого погиб 37-летний пешеход. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток.

Авария произошла поздно вечером 10 октября на улице Загородной в микрорайоне Николаевка. 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-21099, допустил наезд на пешехода, который шел вдоль обочины. После наезда подросток скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Город55».

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники полиции задержали подростка в ходе оперативных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

10 октября на дороге Работки — Порецкое в Нижегородской области столкнулись две иномарки. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Пять человек получили травмы.

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