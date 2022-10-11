Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ
Общество
Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов
Армия
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Пушилин рассказал об усилении ПВО ДНР на фоне поставок западного оружия для ВСУ
Мир
Здание посольства России в Берлине забросали бутылками с краской
Общество
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Психолог назвала способ самостоятельно справиться с детской травмой

Психолог Наумова посоветовала проанализировать свои чувства и ощущения, а потом задуматься, в какой момент изменилось внутреннее состояние
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог Наталья Наумова рассказала, как взрослому человеку справиться с детской травмой.

Парные скитания: почему супругам лучше не работать в одной сфере
Психологи рассказали, как разница в образовании влияет на семейные отношения

В беседе с News.ru во вторник, 11 октября, специалист предупредила, что детские обиды в дальнейшем могут негативно отразиться на взрослой жизни.

«Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок», — предложила психолог.

Наумова посоветовала проанализировать свои чувства и ощущения, а потом задуматься, в какой момент изменилось внутреннее состояние. Наумова назвала эффективным методом терапию «горячий стул».

«Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида», — приводит слова специалиста «Москва 24».

По ее словам, так можно узнать в этом кого-то из близких, «самые чуткие и заботливые люди как правило и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека».

Ранее 11 октября психолог Анастасия Лысакова рассказала о последствиях постоянной тревожности. По ее словам, длительное пребывание в этом состоянии чревато появлением психосоматики.

10 октября стало известно, что в Центре имени Сербского разработали критерии выявления школьников, нуждающихся в психологической помощи. По словам гендиректора центра Светланы Шпорт, центр готов провести обучение психологов и педагогов такому скринингу, чтобы «своевременно обратить внимание на сложные ситуации, поведенческие характеристики, которые помогут сделать школьную диспансеризацию более качественной», отмечает агентство городских новостей «Москва». Уже скоро модель могут внедрить в пилотных регионах.

В апреле психологи рассказали сайту kp.ru, как выйти из «эмоционального урагана». Так, можно заняться рутиной, бытом, работой и отключиться от информационного потока. Предсказуемость и чувство контроля оказывают позитивное влияние на психическое здоровье и возвращают ощущение стабильности.

Также важно найти поддержку среди других людей, испытывающих такое же смятение. Кроме того, следует поставить под запрет острые темы.

Призвали психологи не забывать о физическом состоянии, заниматься спортом — он поможет избавиться от эмоционального негатива. Физические нагрузки снижают уровень кортизола в организме, а дыхательные практики приводят ум в покой и проясняют мысли. Также не помешает дневной сон.

Помимо этого, специалисты советуют больше гулять, ухаживать за собой, баловать себя вкусной едой, поднимающей настроение — вкусовые рецепторы помогают справляться со стрессом.

Также на пользу пойдет любимое хобби. Знакомства с новыми людьми также помогут отвлечься и поднять настроение.

5 октября эксперт в области психологии, гипнотерапии, нумерологии и медитативных практик Евгения Ходос посоветовала концентрироваться на работе, чтобы побороть депрессию. По ее словам, следует сократить объем негативной информации. Кроме того, важно осознать, что переживания не изменят внешнюю обстановку, а лишь ухудшат ваше состояние, отмечает телеканал «360».

Ходос добавила, что лучше концентрироваться на вещах, которые можно контролировать: на работе, домашних делах, семье и увлечениях, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022