Психолог назвала способ самостоятельно справиться с детской травмой

Психолог Наталья Наумова рассказала, как взрослому человеку справиться с детской травмой.

В беседе с News.ru во вторник, 11 октября, специалист предупредила, что детские обиды в дальнейшем могут негативно отразиться на взрослой жизни.

«Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок», — предложила психолог.

Наумова посоветовала проанализировать свои чувства и ощущения, а потом задуматься, в какой момент изменилось внутреннее состояние. Наумова назвала эффективным методом терапию «горячий стул».

«Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида», — приводит слова специалиста «Москва 24».

По ее словам, так можно узнать в этом кого-то из близких, «самые чуткие и заботливые люди как правило и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека».

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Также важно найти поддержку среди других людей, испытывающих такое же смятение. Кроме того, следует поставить под запрет острые темы.

Призвали психологи не забывать о физическом состоянии, заниматься спортом — он поможет избавиться от эмоционального негатива. Физические нагрузки снижают уровень кортизола в организме, а дыхательные практики приводят ум в покой и проясняют мысли. Также не помешает дневной сон.

Помимо этого, специалисты советуют больше гулять, ухаживать за собой, баловать себя вкусной едой, поднимающей настроение — вкусовые рецепторы помогают справляться со стрессом.

Также на пользу пойдет любимое хобби. Знакомства с новыми людьми также помогут отвлечься и поднять настроение.

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Ходос добавила, что лучше концентрироваться на вещах, которые можно контролировать: на работе, домашних делах, семье и увлечениях, сообщает «Федеральное агентство новостей».