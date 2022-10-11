Компания бренда «Трасса» получила кредитный рейтинг А

Агентство АКРА присвоило топливной компании «ЕвроТранс» кредитный рейтинг А- со стабильным прогнозом.

Как сообщается на сайте агентства, оценка обусловлена «сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций». Также АКРА отметило высокий уровень корпоративного управления компании: аналитики положительно оценили последовательность действий «ЕвроТранса» в развитии сети заправочных станций, а также в строительстве собственных производственных активов, включая завод по производству стеклоомывающей жидкости.

В пресс-релизе агентства говорится, что «финансовый риск-профиль учитывает размер компании меньше среднего, выраженный в значении показателя FFO до фиксированных платежей и налогов» на уровне менее 5 млрд рублей, а также высокую рентабельность, сильный денежный поток и среднюю ликвидность.

«Благоприятная конъюнктура цен на топливо, чему способствует сокращение экспортных поставок, а также увеличение объемов биржевых закупок сырья в структуре себестоимости компании привели к росту рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов, которая в 2022 году ожидается на уровне 17,5 против 5,5% в 2021-м», — подчеркивает АКРА. Аналитики также пояснили, что сильный денежный поток обусловлен высокой рентабельностью по FCF, которая в 2021 году составила 4,4%, и невысоким отношением капитальных затрат к выручке (2,6%), а средняя оценка ликвидности связана с наличием доступных кредитных линий и положительного операционного денежного потока.

«При этом сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка компании», — указывает АКРА.

«ЕвроТранс» — топливная группа (бренд «Трасса»), осуществляющая розничную и оптовую продажу топлива всех марок и его перевозку, а также оказывающая услуги по проектированию и строительству автозаправочных комплексов. Розничная сеть насчитывает 54 АЗК в Москве и Московской области. Ежегодный объемом реализации — свыше 300 тыс. т нефтепродуктов. Часть выручки формируется за счет оптовой продажи топлива с собственной нефтебазы в Электроуглях.

В 2022 году «ЕвроТранс» приобрел доли в компаниях «Магистраль Ойл», «Трасса ГСМ» и «Вектор». «ЕвроТранс» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Кредитный рейтинг АО «ЕвроТранс» был присвоен АКРА впервые — на основании данных, предоставленных компанией, информации из открытых источников, а также баз данных агентства. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12–18 месяцев.