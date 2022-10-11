Карта спецоперации на Украине 11 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российская армия во вторник продолжила нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, на Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа.

Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.