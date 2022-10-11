Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ
Общество
Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов
Армия
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Пушилин рассказал об усилении ПВО ДНР на фоне поставок западного оружия для ВСУ
Мир
Здание посольства России в Берлине забросали бутылками с краской
Общество
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Опасную мясную продукцию поставляли в тамбовский детсад

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области выявили нарушения при поставке мясной продукции в один из детских садов. Так, у замороженной говяжьей печени не оказалось маркировки. При анализе системы «Меркурий» выяснилось, что продукцию привезли из Аргентины, однако по контракту поставщик должен был предоставить печень отечественного производства.

Кроме того, выявлен факт поставок мяса птицы без ветеринарно-сопроводительных документов. В региональном управлении Россельхознадзора ИА «ОнлайнТамбов.Ру» сказали, что подобные нарушения не позволяют идентифицировать продукты и сделать вывод о ее безопасности и качестве.

Сведения о поставщике направили в региональное управление образования и науки. Материалы дела поступили в прокуратуру.

Ранее в Тамбовской области уже находили нарушения при проверке молочной и мясной продукции. В региональных соцучреждениях отобрали 188 проб, среди них 42 не соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022