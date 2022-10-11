Опасную мясную продукцию поставляли в тамбовский детсад

В Тамбовской области выявили нарушения при поставке мясной продукции в один из детских садов. Так, у замороженной говяжьей печени не оказалось маркировки. При анализе системы «Меркурий» выяснилось, что продукцию привезли из Аргентины, однако по контракту поставщик должен был предоставить печень отечественного производства.

Кроме того, выявлен факт поставок мяса птицы без ветеринарно-сопроводительных документов. В региональном управлении Россельхознадзора ИА «ОнлайнТамбов.Ру» сказали, что подобные нарушения не позволяют идентифицировать продукты и сделать вывод о ее безопасности и качестве.

Сведения о поставщике направили в региональное управление образования и науки. Материалы дела поступили в прокуратуру.

Ранее в Тамбовской области уже находили нарушения при проверке молочной и мясной продукции. В региональных соцучреждениях отобрали 188 проб, среди них 42 не соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности.