Япония открыла границы туристам после отмены ограничений по COVID-19

Власти Японии полностью отменили ограничения на въезд туристов, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 12 октября сообщила японская газета Tokyo Shimbun.

Отменено ограничение на въезд до 50 тыс. человек ежедневно и требование посещать страну в составе организованной туристической группы. Прекращено тестирование прибывших туристов в аэропортах страны.

Теперь иностранные туристы при въезде в Японию обязаны предъявить либо сертификат о трехкратной вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, началась государственная программа «Национальная помощь путешественникам», она будет действовать до декабря. Это первая общенациональная поддержка внутренних путешествий с тех пор, как программа «Go To Travel» была приостановлена в декабре 2020 года.

В 2019 году Японию посетили около 32 млн туристов, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году показатель упал на 87% до 4 млн. В 2021 году Японию посетили около 240 тыс. туристов.

13 августа Северная Корея отменила масочный режим, введенный из-за COVID-19. 1 августа антиковидные ограничения на своей границе отменила Франция.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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