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ЦБ Турции не дает советы банкам относительно приема или блокировки карт «Мир»

Центробанк Турции: ЦБ не участвует в одобрении приема карт «Мир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Турецкие банки самостоятельно решают, принимать или блокировать российские карты «Мир» в своих сетях банкоматов и POS-устройств, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) Турции.

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Там уточнили, что ЦБ республики или любой другой турецкий регулятор не имеют полномочий принимать какие-либо решения или давать указания по этому вопросу.

О приостановке обслуживания карт «Мир» коммерческие банки DenizBank и Is Bankasi объявили еще 20 сентября. Неделей позже госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт.

Агентство Bloomberg отмечало, что действия финансовых организаций — пример того, как вторичные санкции Соединенных Штатов вынуждают страны дистанцироваться от РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 сентября подчеркнул, необходимо совместно искать пути противодействия давлению, чтобы не наносить вреда отношениям и не лишать комфортных условий российских туристов.

На текущий момент разрабатываются альтернативные варианты проведения платежей для российских туристов в Турции. Газета Aydınlık 5 октября написала, что банки Анкары и Москвы обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативной российскому «Миру». Издание отметило, что систему и транзакции по ней Турция контролирует самостоятельно, поэтому «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию.

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