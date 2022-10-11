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Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Council of the European Union
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Страны Евросоюза обсуждают введение нового, девятого по счету, пакета санкций против России. Об этом 11 октября сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

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«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», — отметил источник, добавив, что установление потолка цен на российский газ в данный момент пока не обсуждался.

Ранее, 10 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что страны, входящие в Евросоюз, рассматривают следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине.

До этого, 6 октября, ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, вступивших в силу 7 октября. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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