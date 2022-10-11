Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ
Страны Евросоюза обсуждают введение нового, девятого по счету, пакета санкций против России. Об этом 11 октября сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», — отметил источник, добавив, что установление потолка цен на российский газ в данный момент пока не обсуждался.
Ранее, 10 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что страны, входящие в Евросоюз, рассматривают следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине.
До этого, 6 октября, ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, вступивших в силу 7 октября. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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