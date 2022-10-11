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ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков из террористических банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом 11 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным силовиков, боевики участвовали в бою с псковскими десантникам на высоте 776 в Шатойском районе Чечни в феврале 2020 года.

«ФСБ РФ совместно с СК РФ ... в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника», — говорится в сообщении.

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Задержанным предъявили обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие заявило ходатайство в суде об их аресте. Елманбетова проверяют на причастность к совершению других преступлений. Розыск других исполнителей и организаторов террористических актов продолжается, добавили в ФСБ.

В марте 2021 года в Москве задержали бывшего члена банды Басаева и Хаттаба, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. В июне Шатойский суд Чечни приговорил к 15,5 годам колонии строгого режима участника банды Басаева, причастного к нападению на десантников в Чечне.

Нападение боевиков на гвардейцев 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года у высоты 776 под Улус-Кертом. Тогда 84 военнослужащих погибли в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Басаева и наемника Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

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