В Подмосковье призвали водителей быть аккуратными за рулем из-за похолодания

Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах в связи с похолоданием. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает во вторник, 11 октября.

В ведомстве отметили, что в ночь на вторник температура понизилась до -2 градусов.

«Вот и кончились календарные теплые ночи, и на этой неделе местами ветер усилится, а ночью температура до нуля и ниже. Рекомендуем аккуратно водить, быть внимательными на поворотах, съездах и в местах притяжения пешеходов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».



Также водителей попросили соблюдать скоростной режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что возвращаются ночные заморозки, местами температура упадет до минус 2 градусов, пишет РИАМО.

По его словам, у весьма теплого периода золотой осени, наступившего в центральной части Европейской России, есть недостаток. В условиях влияния антициклона, который будет господствовать над регионом почти до конца недели, ожидается сильное ночное выхолаживание при малооблачном небе.