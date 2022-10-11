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В Подмосковье призвали водителей быть аккуратными за рулем из-за похолодания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах в связи с похолоданием. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает во вторник, 11 октября.

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В ведомстве отметили, что в ночь на вторник температура понизилась до -2 градусов.

«Вот и кончились календарные теплые ночи, и на этой неделе местами ветер усилится, а ночью температура до нуля и ниже. Рекомендуем аккуратно водить, быть внимательными на поворотах, съездах и в местах притяжения пешеходов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также водителей попросили соблюдать скоростной режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что возвращаются ночные заморозки, местами температура упадет до минус 2 градусов, пишет РИАМО.

По его словам, у весьма теплого периода золотой осени, наступившего в центральной части Европейской России, есть недостаток. В условиях влияния антициклона, который будет господствовать над регионом почти до конца недели, ожидается сильное ночное выхолаживание при малооблачном небе.

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