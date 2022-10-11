Обновленный седан Nissan Versa дебютировал в Америке

Nissan Versa, самый компактный и недорогой седан в гамме японской компании, обновили для американского рынка. Об этом 10 октября сообщило издание «Авторевю».

Аналогичные машины под названиями Sunny и Almera выпускают в Таиланде и Малайзии для рынков Юго-Восточной Азии, но плановое обновление модели компания решила начать с рынка США.

Рестайлинг проведен малыми средствами: кузовное «железо» и даже оптика остались прежними. Изменениям был подвергнут передний бампер вместе с решеткой радиатора, которая стала визуально шире.

Салон тоже обновлен по-минимуму. Переделано основание центральной консоли — теперь там площадка для беспроводной зарядки гаджетов. Появился более крупный центральный подлокотник, а у топ-версии теперь новая медиасистема с восьмидюймовым экраном. Базовая комплектация стала богаче и теперь включает в себя системы автоматического торможения, слежения за разметкой и автоматическое переключения света.

Появилось и одно дополнение — в «базу» добавлена система автоторможения при движении задним ходом.

По технике изменений нет. Американская Versa оснащается безальтернативным атмосферным мотором мощностью 124 л.с., который на выбор оснащается либо пятиступенчатой механической коробкой, либо вариатором. Примечательно, что на задней оси машины во всех комплектациях по-прежнему стоят барабанные тормоза.

11 сентября стало известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге, центр продаж и маркетинга компании в Москве будут проданы российскому институту «НАМИ». Вице-премьер- министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что данная сделка имеет важное значение для отрасли. Он сообщил, что в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохранятся ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, около 2 тыс. сотрудников предприятия.