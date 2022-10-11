Уборка урожая зерна завершилась на полях Удмуртии

Аграрии в Удмуртии завершили сбор урожая зерна. Предприятиям удалось побить рекорд десятилетия по размеру урожая.

Всего с полей удалось собрать 937 тыс. т зерна. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова. Рекордного уровня достиг не только общий размер урожая, но и урожайность, которая составила 27,9 центнеров зерна с гектара.

На предприятии «Россия» в Можгинском районе аграриям удавалось собрать 45,5 центнеров с гектара. Также в числе лидеров называют колхоз «Колос» в Вавожском районе, Граховский сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина», а также Шарканское предприятие «Восход».

Ранее сообщалось, что Волгоградская область по итогу 2022 года установит рекорд по сбору урожая. Всего планируется собрать порядка 7 млн т зерна.