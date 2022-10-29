Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины
Интернет
Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении более 650 боевиков ВСУ
Происшествия
В ДНР три человека погибли и четверо пострадали из-за обстрелов ВСУ
Мир
Постпред России в Вене ответил на претензии Польши насчет репараций
Общество
Песков назвал невосполнимой потерей гибель журналистки Бабаевой
Армия
Стремоусов заявил об удержании обороны в Херсонской области армией РФ
Мир
В США согласились с предупреждением Путина о мировой угрозе
Мир
Песков подтвердил проведение встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана
Общество
Пожар на складе в Санкт-Петербурге потушили спустя несколько дней
Мир
В США спрогнозировали финансовый кризис из-за Украины
Мир
Не менее шести человек ранены в результате стрельбы в Питтсбурге

День инженера-механика – 2022: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 30 октября отмечают День инженера-механика. Эта специальность имеет огромное значение для производств по всей стране. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» вспоминают историю и традиции профессионального торжества.

День инженера-механика – 2022: история праздника

Предпосылки появления профессии инженера в России связывают с именем Петра I, который в 1712 году поручил создать Инженерную школу, где получить специальность могли люди разных сословий.

Кадровый холод: названы самые дефицитные профессии в промышленности
Спрос на представителей некоторых специальностей за полгода вырос на 58%

Однако как отдельная категория специалистов инженеры появились лишь в 1854 году при участии военного деятеля Александра Меньшикова. Под его руководством при Российском императорском флоте был создан корпус инженеров-механиков.

В 1996 году главнокомандующий Военно-морского флота РФ издал приказ о чествовании инженеров-механиков. Первоначально праздник относился лишь к специалистам флота и приходился на зиму, однако затем его объединили с торжеством для сухопутных инженеров и перенесли на осень.

День инженера-механика – 2022: традиции праздника

В знаменательный день принято поздравлять инженеров-механиков, конструкторов, проектировщиков, работников профильных заводов, а также педагогов и студентов учебных заведений по данной специальности.

Коллективы предприятий устраивают торжественные мероприятия и праздничные застолья, награждают лучших сотрудников. Некоторые заводы открывают свои двери для посетителей, рассказывают о рабочих процессах и проводят мастер-классы.

Проявляют интерес к профессии и представители СМИ. Телеканалы проводят репортажи с производства и экскурсы в историю инженерной специальности, а печатные издания публикуют статьи о празднике и интервью с именитыми механиками. Кроме того, в прессе освещают последние достижения и новинки инженерного дела.

Также 30 октября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечают День автомобилиста. Изначально праздник задумывался как профессиональное торжество для тех, кто водит машину по долгу службы, однако стал общим для всех обладателей автомобилей. Другие праздники осени 2022 года перечислены в специальном календаре «Известий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022