В России 30 октября отмечают День инженера-механика. Эта специальность имеет огромное значение для производств по всей стране. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» вспоминают историю и традиции профессионального торжества.

День инженера-механика – 2022: история праздника

Предпосылки появления профессии инженера в России связывают с именем Петра I, который в 1712 году поручил создать Инженерную школу, где получить специальность могли люди разных сословий.

Однако как отдельная категория специалистов инженеры появились лишь в 1854 году при участии военного деятеля Александра Меньшикова. Под его руководством при Российском императорском флоте был создан корпус инженеров-механиков.

В 1996 году главнокомандующий Военно-морского флота РФ издал приказ о чествовании инженеров-механиков. Первоначально праздник относился лишь к специалистам флота и приходился на зиму, однако затем его объединили с торжеством для сухопутных инженеров и перенесли на осень.

День инженера-механика – 2022: традиции праздника

В знаменательный день принято поздравлять инженеров-механиков, конструкторов, проектировщиков, работников профильных заводов, а также педагогов и студентов учебных заведений по данной специальности.

Коллективы предприятий устраивают торжественные мероприятия и праздничные застолья, награждают лучших сотрудников. Некоторые заводы открывают свои двери для посетителей, рассказывают о рабочих процессах и проводят мастер-классы.

Проявляют интерес к профессии и представители СМИ. Телеканалы проводят репортажи с производства и экскурсы в историю инженерной специальности, а печатные издания публикуют статьи о празднике и интервью с именитыми механиками. Кроме того, в прессе освещают последние достижения и новинки инженерного дела.

Также 30 октября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечают День автомобилиста. Изначально праздник задумывался как профессиональное торжество для тех, кто водит машину по долгу службы, однако стал общим для всех обладателей автомобилей. Другие праздники осени 2022 года перечислены в специальном календаре «Известий.