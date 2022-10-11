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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснооктябрьском районе Нижегородской области. Травмы получили пять человек.

Авария произошла днем 10 октября на дороге Работки – Порецкое. По данным регионального управления ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Skoda.

Водитель Renault госпитализирован с сотрясением и ушибами позвоночника. 31-летняя женщина и 22-летний мужчина получили ушиб грудной клетки, они отпущены на амбулаторное лечение. 35-летний мужчина госпитализирован с ушибами легких и позвоночника. 29-летний пассажир отпущен домой после осмотра. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

10 октября в Сасове (Рязанская область) при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

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