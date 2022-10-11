КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой

Переломный момент в специальной военной операции на Украине может наступить в ноябре – феврале. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

«По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — приводит его слова агентство «БелТА».

Глава белорусского КГБ уточнил, что боевые действия вступят в ключевую фазу, если Россия качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, это решение было принято в связи с обострением на западных границах Союзного государства.

Тогда же Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

Ранее появилась информация о возможности перевода статуса спецоперации (СВО) в контртеррористическую (КТО). С предложением присвоить операции статус контртеррористической выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он указал, что киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.

Позднее, в конце сентября, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что спецоперация после завершения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях должна перейти в разряд контртеррористических, поскольку жители этих регионов теперь будут сражаться за свою землю.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 октября сообщил, что в настоящее время смена статуса СВО не планируется.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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