Главными целями стран Запада можно назвать разорение России. Об этом в статье журнала Junge Welt 10 октября написала депутат парламента Германии Севим Дагделен.

Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось. Политик отметила, что такая стратегия глупа и безответственна по двум причинам.

«Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — подчеркнула она.

По мнению депутата, конфликт на Украине «призван поставить Россию на колени, очевидно, что противостояние будет вестись до последнего украинского солдата».

Также депутат отметила, что несмотря на все усилия США, Евросоюза и Германии, сделать президента России Владимира Путина «изгоем» на международной арене, это не удалось даже спустя семь месяцев конфликта. Мир не един в осуждении России и большая его часть не намерена «наказывать Россию» за спецоперацию.

«На самом деле, многие не желают осуждать нарушение правил Россией и указывают на нарушение правил Западом и двойные стандарты», — добавила Дагделен.

Также она обратила внимание, что в последние месяцы Индия, Китай и другие азиатские страны всё больше импортируют российскую энергию, иногда со скидкой, в то же время Евросоюз вынужден закупать более дорогой и вредный для климата газ из США, для которого инфраструктура еще не готова.

Ранее во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что «метания» США по вопросу диалога с Россией вызваны тем, что все их попытки создать антироссийскую коалицию провалились. По мнению дипломата, взаимоотношения Москвы и Вашингтона в данный момент находятся в положении, сравнимом с пиковыми моментами холодной войны.

10 октября посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он также призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились.

В тот же день американский лидер Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Кроме того, американский лидер осудил ракетные удары РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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