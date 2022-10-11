Пешеход пострадал при падении столба из-за ДТП в Удмуртии

Пьяная женщина за рулем автомобиля Toyota Corollа врезалась в опору освещения в Воткинске (Республика Удмуртия). В результате падения столба пострадал пешеход.

Инцидент произошел на улице Кирпичнозаводской. По данным Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением. Иномарка протаранила фонарный столб. При падении столба травмы получил 55-летний мужчина, который проходил недалеко от места ДТП. Об этом сообщает Udm-info.ru.

В отношении женщины составлены административные протоколы. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

8 октября в Московской области водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов в Ступинском районе. От полученных травм потерпевшие скончались. Сам мотоциклист госпитализирован с переломами.