Супругов осудили за гибель 5 человек от отравления спиртным в Оренбуржье

В Оренбургской области вынесен приговор в отношении супругов, которые торговали несертифицированным алкоголем. В результате отравления продукцией пять человек скончались.

По версии следствия, в 2021 году мужчина продавал в своем магазине в селе Никольском напитки, изготовленные на основе несертифицированной спиртосодержащей жидкости. К реализации алкоголя обвиняемый привлек свою жену. Супруги регулярно продавали продукцию, содержащую метанол. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Пять человек скончались, еще трое получили легкий вред здоровью. Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ («Хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его супругу приговорили к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы. Женщина получила отсрочку от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Ранее жительницу Орска осудили за подпольную продажу суррогатного алкоголя. Женщина, работавшая в магазине, по распоряжению руководителя должна была избавиться от бутылок со спиртным, содержащим метанол. Однако обвиняемая сохранила продукцию и продала мужчине за 1,2 тыс. рублей. Два человека были госпитализированы с отравлением.