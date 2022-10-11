FP: Киев потребовал от США снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре

Киев хочет добиться от Вашингтона снятия ограничений на поставки американских тактических баллистических ракет класса «земля–земля» ATACMS после ударов со стороны РФ по объектам инфраструктуры. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.

Как говорится в письме председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к членам конгресса США, это поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) поражать российские цели на дальнем расстоянии.

«Украина хочет, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — отмечается в нем.

Стефанчук подчеркнул, что ВСУ якобы сбили почти половину ракет и беспилотников, но украинские ресурсы ПВО ограничены.

Также украинская сторона просит организовать поставки истребителей F-15 и F-16 для обеспечения беспилотной зоны над украинской территорией, а также систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, добавляет «Газета.Ru».

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также глава Белого дома осудил ракетные удары РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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