Дело профессора «БелГУ» о хищении передали в суд

Следователи СУ СК по Белгородской области завершили рассмотрение дела о хищении 14 млн рублей в отношении директора института материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» Рустама Кайбышева. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

По информации правоохранителей, с 2017 по 2018 год мужчина организовал схему по фиктивному проведению научно-исследовательских работ за счет средств федерального бюджета. Он похитил таким образом 14 млн рублей. При этом работы не были выполнены. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В НИУ «БелГУ» Кайбышев преподает на кафедре материаловедения и нанотехнологий.