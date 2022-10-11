Опубликованы кадры последствий обстрела Калининского района Донецка

Корреспондент «Известий» опубликовал 11 октября кадры последствий утреннего обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных.

Снаряды попали в дома в частном секторе на улице Типанова. В нескольких соседних постройках взрывной волной выбило стекла в окнах.

«Побило окна все. Крышу, окна», — заявила местная жительница.

Она уточнила, что пострадавших нет.

«Разрушились, получается, туалет, ванная. Зал очень сильно пострадал. Пострадал флигель и немного двор», — рассказала другая девушка.

9 октября здание школы № 7 повреждено в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого «Известия» опубликовали кадры обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Тогда погибли два человека.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Донецкая Народная Республика вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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