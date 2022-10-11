Жилой дом загорелся в Орловской области

Пожар в жилом доме произошел в деревне Образцово в Орловском округе Орловской области. Об этом во вторник, 11 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 10 октября, в 20:06. На момент прибытия пожарных горела мансарда. Огонь мог распространиться на смежные помещения первого этажа и рядом стоящий жилой дом.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Сгорела кровля, санузел, повреждения получил потолок в коридоре.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина устанавливается.

5 октября в Красноярске два человека погибли в результате пожара в общежитии. Из задымленного здания вывели 23 человека, в том числе шесть детей.