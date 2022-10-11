СК заподозрил костромского школьника в убийстве одноклассницы

Управление Следственного комитета (СК) РФ подозревает школьника из Костромы в убийстве своей 12-летней одноклассницы. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 10 октября родители школьницы из Костромы сообщили о том, что она не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники УМВД России по Костромской области и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

«Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник. В настоящее время с мальчиком беседуют следователь и сотрудники ПДН», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что следствие намерено проверить условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также их круг общения и досуговые интересы.

По факту убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Возраст подростка, убившего школьницу, не сообщается.

Ранее 11 октября в распоряжении «Известий» появились подробности гибели 12-летней школьницы из Костромы, убитой своим одноклассником. Известно, что в ходе беседы со следователями школьник заявил, что не убивал подругу, а просто хотел показать ей нож.

О пропаже 12-летней девочки стало известно днем ранее. По данным СК РФ, ребенок вечером 10 октября не вернулся домой. Сразу же были организованы поиски, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».