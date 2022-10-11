Рогов заявил о возможности быстро освободить занятые ВСУ позиции в Запорожской области

Позиции, занятые украинскими военными в Запорожской области, можно быстро освободить. Об этом 11 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная в РФ)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, украинских боевиков «время поджимает», так как они хотят захватить регион, в том числе и Запорожскую АЭС, до прихода холодов и дождей.

Население Запорожской области намерено защищаться, а также планирует отпраздновать 14 октября день освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покров Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

«Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — резюмировал он.

Днем ранее сообщалось, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления ВСУ на регион. Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта, отмечала «Газета.Ru».

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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