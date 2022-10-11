СМИ Украины сообщили о взрывах в Кривом Роге, Ровно и Киевской области

Ряд украинских СМИ сообщили о череде взрывов, прогремевших в Киевской области, а также в Ровно и Кривом Роге. Об этом 11 октября сообщает агентство ТСН в своем Telegram-канале.

По имеющейся информации, в Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). Сообщается также о работе ПВО в Кривом Роге.

Ранее 11 октября появилась информация о взрывах в Одесской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что взрывы прогремели на военном полигоне в районе села Маяки в Одесской области, расположенного на границе с Молдавией.

Несколько взрывов произошло в центре Киева. Также под ударами оказались Харьков, Днепропетровск, Львов и другие города. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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