Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом 11 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связывают с этими ракетными ударами», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Марочко, у военнослужащих ВСУ есть проживающие на западе и в центре Украины родственники.

«Сейчас, после вчерашнего дня, у украинских военнослужащих пришло осознание того, что у них нет надежного тыла», — пояснил офицер.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Как отметил глава государства, в случае продолжения попыток проведения украинскими властями в РФ терактов ответы Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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