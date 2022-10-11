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В ЛНР отметили упаднические настроения в ВСУ после ударов по Украине

Представитель Народной милиции ЛНР Марочко: удары по инфраструктуре Украины вызвали упаднические настроения в ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом 11 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связывают с этими ракетными ударами», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Марочко, у военнослужащих ВСУ есть проживающие на западе и в центре Украины родственники.

«Сейчас, после вчерашнего дня, у украинских военнослужащих пришло осознание того, что у них нет надежного тыла», — пояснил офицер.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Как отметил глава государства, в случае продолжения попыток проведения украинскими властями в РФ терактов ответы Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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